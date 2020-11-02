Госдума поддержала закон о порядке изъятия детей из семьи

Кабмин РФ может принять законопроект об ускоренном изъятии детей из семьи до конца 2020 года. Согласно новому закону детей смогут отнимать по решению суда в течение суток.

Кабмин РФ может принять законопроект об ускоренном изъятии детей из семьи до конца 2020 года. Согласно новому закону детей смогут отнимать по решению суда в течение суток.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что необходимо защитить детей, если их жизни и здоровью существует реальная угроза.

"Таких случаев масса, мы слышим о них каждый день. То ребенка не кормят, то бросают, а опека перед этим бессильна", — цитирует политика газета "Известия".

В настоящее время решение об изъятии ребенка принимают лишь после соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта РФ или главы муниципального образования. Новый законопроект положительно оценило правительство страны. Кабмин также предложил еще больше сократить время рассмотрения таких дел судами.