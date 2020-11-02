Россия готовит выпуск новых ракетных двигателей на экспорт в 2022 году

Специалисты РФ запланировали выпустить два новых двигателя — РД-182 и РД-120МС — для российских и зарубежных космических ракет через два года, сообщает "Главкосмос".

Специалисты РФ запланировали выпустить два новых двигателя — РД-182 и РД-120МС — для российских и зарубежных космических ракет через два года, сообщает "Главкосмос".

Разработку двигателя РД-182 для первых ступеней перспективных российских и зарубежных космических ракет и двигателя РД-120МС для верхних ступеней этих ракет начали в 2019 году. Прототипом для них выбран двигатель РД-120 разработки НПО "Энергомаш", его использовали на второй ступени ракеты "Зенит", пишет РИА Новости.

В настоящее время Россия поставляет на экспорт двигатели РД-180 и РД-181 для ракет США Atlas и Antares.