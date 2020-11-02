Москвичи за две недели нарушили масочный режим 14,5 тыс. раз

Полиция Москвы за полмесяца составила более 14,5 тыс. протоколов за нарушение перчаточно-масочного режима, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ,

Полиция Москвы за полмесяца составила более 14,5 тыс. протоколов за нарушение перчаточно-масочного режима, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ,

Штраф за подобное административное правонарушение составляет 5 тысяч рублей. Многотысячные протоколы были составлены с 16 октября 2020 года. В ведомстве отметили, что в рейдах в общественных местах, включая магазины, ТЦ, рынки, транспорт, ежедневно задействуют примерно четыре тысячи сотрудников полиции.

С 16 октября на территории столицы был усилен контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима в общественном транспорте. По распоряжению Роспотребнадзора, в столичный общественный транспорт запрещено пускать граждан без средств индивидуальной защиты. Нарушение предписания выльется в штраф 5 тысяч рублей.