Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
5:06   2 Ноября 2020
Общество

Москвичи за две недели нарушили масочный режим 14,5 тыс. раз

Москвичи за две недели нарушили масочный режим 14,5 тыс. раз

Полиция Москвы за полмесяца составила более 14,5 тыс. протоколов за нарушение перчаточно-масочного режима, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ,

Штраф за подобное административное правонарушение составляет 5 тысяч рублей. Многотысячные протоколы были составлены с 16 октября 2020 года. В ведомстве отметили, что в рейдах в общественных местах, включая магазины, ТЦ, рынки, транспорт, ежедневно задействуют примерно четыре тысячи сотрудников полиции.

С 16 октября на территории столицы был усилен контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима в общественном транспорте. По распоряжению Роспотребнадзора, в столичный общественный транспорт запрещено пускать граждан без средств индивидуальной защиты. Нарушение предписания выльется в штраф 5 тысяч рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#столица #штрафы #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров