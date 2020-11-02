Мария Захарова озадачила подписчиков вопросом о котлетах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к своим подписчикам в Facebook с просьбой определить, какой формы должны быть настоящие котлеты: круглые или овальные.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к своим подписчикам в Facebook с просьбой определить, какой формы должны быть настоящие котлеты: круглые или овальные.

Свой вопрос дипломат подкрепила фотографией с мясными котлетами разной формы. Под снимком Мария Захарова поинтересовалась у пользователей какой формы должно быть блюдо из фарша.

"Я всегда считала, что котлеты должны быть овальными — как слева. Марьяна Андревна настаивает на круглых — как справа. Хотя мне кажется, это уже какие-то биточки", — попросила рассудить спор дипломат.

Фолловеры откликнулись на предложение Захаровой и активно стали обсуждать достоинства круглой и овальной формы котлет. Поднятая тема предсказуемо разделила людей на два лагеря.

"Овальные точно", — считает комментатор.

"Идеальная форма — шар", — отметил другой.

"Не сгорели уже хорошо", — занял нейтральную позицию пользователь.

Пост Захаровой также спровоцировал юзеров поделиться собственными рецептами приготовления котлет и немного пошутить на поднятую тему.

Дипломат активно ведет свою страницу в Facebook. Захарова делится с подписчиками личными наблюдениями и мыслями по разным вопросам: от важных событий в мире до обычных бытовых тем.