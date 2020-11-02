Месса в память о жертвах теракта прошла в базилике Нотр-Дам в Ницце

Поминальное богослужение в честь убитых 29 октября посетителей городского собора Нотр-Дам прошло в Ницце. СМИ вели трансляцию с места событий.

Поминальное богослужение в честь убитых 29 октября посетителей городского собора Нотр-Дам прошло в Ницце. СМИ вели трансляцию с места событий.

Мероприятие возглавил епископ Ниццы Андре Марсо. Из-за пандемии коронавируса вход в базилику был ограничен, несмотря на это люди собрались, чтобы помолиться у стен Нотр-Дама.

"Были убиты наши соотечественники, я скорблю со всей Францией. Мы должны оставаться сильными и никогда больше такого не допустить", — сказал прихожанин Юбэр Серван.

Жители Франции следили за ходом мессы в социальных сетях и по телевидению. Поминальное богослужение посетил мэр Ниццы Кристиан Эстрози, представители епархии и родственники жертв теракта.

Уроженец Туниса 29 октября ворвался в Нотр-Дам в Ницце и зарезал троих людей. Преступника задержали, расследованием занимается Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.