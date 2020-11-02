Санду лидирует на выборах главы Молдавии после обработки 98,27% протоколов

Бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду обходит по количеству голосов действующего главу государства Игоря Додона на президентских выборах.

Бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду обходит по количеству голосов действующего главу государства Игоря Додона на президентских выборах.

По данным ЦИК, лидер Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 34,62% голосов. За действующего главу Молдавии Игоря Додона проголосовали 33,91% избирателей. На третьем месте находится мэр города Бельцы Ренато Усатый с 16,90% голосов.

Действующий лидер Молдавии объявил о втором туре президентских выборов в стране. Он состоится 15 ноября. В нем примут участие Майя Санду и Игорь Додон. Согласно молдавскому законодательству, если ни один из участников не набирает более 50% голосов в первом туре, то проводится дополнительный тур.