Мирзаян: протесты на фоне выборов в парламент не вызовут Майдан в Грузии

Беспорядки начались в Грузии после подведения итогов выборов в парламент. Однако оснований для Майдана в стране нет, считает политолог Геворг Мирзаян.

Беспорядки начались в Грузии после подведения итогов выборов в парламент. Однако оснований для Майдана в стране нет, считает политолог Геворг Мирзаян.

Участники протестов недовольны победой правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". Партия Нино Бурджанадзе "Единая Грузия — демократическое движение" при этом не набрала ни одного процента голосов.

Мирзаян считает, что проигрыш партии Бурджанадзе объясняется ее позицией. Она выступает за нормализацию диалога с Россией, передает Федеральное агентство новостей.

Несмотря на беспорядки, нет никаких оснований для Майдана. Стоит признать, что "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" одержала победу и многие это осознают, — пояснил политолог.

Протестные движения начались в Тбилиси накануне. Среди участников митинга есть члены оппозиционных партий их сторонники. Все они требуют пересмотра итогов выборов.