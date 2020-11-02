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2:00   2 Ноября 2020
Политика

Мирзаян: протесты на фоне выборов в парламент не вызовут Майдан в Грузии

Мирзаян: протесты на фоне выборов в парламент не вызовут Майдан в Грузии

Беспорядки начались в Грузии после подведения итогов выборов в парламент. Однако оснований для Майдана в стране нет, считает политолог Геворг Мирзаян.

Участники протестов недовольны победой правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". Партия Нино Бурджанадзе "Единая Грузия — демократическое движение" при этом не набрала ни одного процента голосов.

Мирзаян считает, что проигрыш партии Бурджанадзе объясняется ее позицией. Она выступает за нормализацию диалога с Россией, передает Федеральное агентство новостей.

Несмотря на беспорядки, нет никаких оснований для Майдана. Стоит признать, что "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" одержала победу и многие это осознают, — пояснил политолог.

Протестные движения начались в Тбилиси накануне. Среди участников митинга есть члены оппозиционных партий их сторонники. Все они требуют пересмотра итогов выборов.

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#грузия #майдан #парламент #беспорядки

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