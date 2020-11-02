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1:35   2 Ноября 2020
Общество

Автоэксперты составили рейтинг регионов РФ по продаже китайских машин

Автоэксперты составили рейтинг регионов РФ по продаже китайских машин

Продажи новых авто китайского производства растут в России даже на фоне пандемии коронавируса. "Автостат" назвал регионы, в которых китайские марки пользуются особой популярностью.

Первое место занимает Республика Тыва. В ней с начала 2020 года по сентябрь на долю "китайцев" пришлось больше 11% от всего рынка новых автомобилей. На второй строчке оказалась Хакасия с долей 8%. Третье место у Мурманской области с результатом 7,6%.

В Иркутской области доля китайских марок на рынке новых авто равна 6,6%, далее следует Калининградская область с долей 6,2%. Также в этот рейтинг попали Ямало-Ненецкий АО, Республика Коми, Владимирская область, Псковская область и Астраханская область.

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