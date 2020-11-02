Советник Трампа публично извинился перед соотечественниками за интервью RT

Скотт Атлас, занимающий пост советника американского президента, не знал, что российский телеканал RT зарегистрирован в США как иностранный агент. Об этом он сообщил в Twitter.

Скотт Атлас, занимающий пост советника американского президента, не знал, что российский телеканал RT зарегистрирован в США как иностранный агент. Об этом он сообщил в Twitter.

Входящий в рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом Атлас извинился за данное им интервью RT. Он заявил, что искренне сожалеет, что "позволил воспользоваться собой".

"Я в особенности приношу свои извинения сообществу, занимающемуся обеспечением национальной безопасности, которое усердно работает над тем, чтобы защитить нас", — написал советник.

Атлас присоединился к рабочей группе в августе. Он выступает за снятие в США жестких ограничительных мер против коронавируса для создания коллективного иммунитета у населения.