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1:11   2 Ноября 2020
Политика

Советник Трампа публично извинился перед соотечественниками за интервью RT

Советник Трампа публично извинился перед соотечественниками за интервью RT

Скотт Атлас, занимающий пост советника американского президента, не знал, что российский телеканал RT зарегистрирован в США как иностранный агент. Об этом он сообщил в Twitter.

Входящий в рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом Атлас извинился за данное им интервью RT. Он заявил, что искренне сожалеет, что "позволил воспользоваться собой".

"Я в особенности приношу свои извинения сообществу, занимающемуся обеспечением национальной безопасности, которое усердно работает над тем, чтобы защитить нас", — написал советник.

Атлас присоединился к рабочей группе в августе. Он выступает за снятие в США жестких ограничительных мер против коронавируса для создания коллективного иммунитета у населения.

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#сша #извинения #rt #Скотт Атлас

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