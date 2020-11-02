Наследница Трампа превзошла Обаму по сбору средств на кампанию президента

Иванка Трамп, наследница главы Белого дома США Дональда Трампа, превзошла экс-лидера страны Барака Обаму в сборе средств на кампанию президента за сутки.

Иванка Трамп, наследница главы Белого дома США Дональда Трампа, превзошла экс-лидера страны Барака Обаму в сборе средств на кампанию президента за сутки.

Демократ Барак Обама в 2014 году поставил рекорд, собрав за один день порядка 3,8 млн долларов. Дочери действующего президента удалось за это же время пополнить бюджет кампании отца на 4,5 млн долларов. Такую сумму ей удалось собрать в рамках мероприятия в техасском Остине. Всего наследница политика принесла кампании по меньшей мере 13 млн долларов.

Трамп продолжает отставать от своего оппонента по выборам на пост президента США — демократа Джозефа Байдена — по сумме, потраченной на рекламную кампанию. Соперник республиканца, начиная с сентября, потратил 95 млн долларов на рекламу по телевидению. Вместе с этим Трамп израсходовал примерно 41 млн долларов.