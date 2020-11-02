ЛНА: Доха препятствует мирному урегулированию ливийского кризиса

Катарские власти пытаются обойти женевское соглашение о постоянном прекращении огня в Ливии, так как заинтересованы в военном решении конфликта в североафриканской стране.

Катарские власти пытаются обойти женевское соглашение о постоянном прекращении огня в Ливии, так как заинтересованы в военном решении конфликта в североафриканской стране.

Заявление об этом сделал глава Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб. По его словам, правительство Катара совместно с нелегитимным Правительством национального согласия (ПНС) выступает за военное урегулирование ливийского кризиса. Поэтому Триполи и Доха намерены сорвать реализацию мер, принятых в рамках переговоров в штаб-квартире ООН, передает телеканал Libya24.

Представитель ЛНА добавил, что для выполнения условий женевского соглашения нужно предпринять ряд шагов внутри государства. Результаты их выполнения покажут, какая из сторон — Восток или Запад — готовы соблюдать постоянное прекращение огня и другие положения документа, сообщает Федеральное агентство новостей.