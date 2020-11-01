Польша направила запрос в "Газпром" для снижения цен на газ

Польская нефтегазовая компания PGNiG направила "Газпрому" заявку для снижения цены на поставляемый в страну природный газ по "Ямальскому контракту".

Польская нефтегазовая компания PGNiG направила "Газпрому" заявку для снижения цены на поставляемый в страну природный газ по "Ямальскому контракту".

Согласно опубликованному заявлению, договор на поставку природного газа предусматривает право каждой из сторон раз в три года выступить за пересмотр ценовых условий, если одна из стран решит, что последние "не отвечают рыночной ситуации".

" PGNiG <...> направила ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" заявку об изменении цены на газ, поставляемый в рамках соглашения о купле-продаже природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый "Ямальский контракт"), в сторону снижения", — говорится в сообщении компании.

Польша на регулярной основе судится с "Газпромом", пытаясь добиться более выгодных цен на природный газ. Кроме того, она неоднократно требовала уплаты штрафов, к которым Варшава не имеет отношения. Например, недавно польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу о строительстве нитей газопровода по проекту "Северный поток — 2".