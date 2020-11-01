Healthline: использование масла семян чиа помогает продлить молодость кожи

Масло семян чиа богато питательными веществами. В этом продукте содержится большое количество витаминов, антиоксидантов и минералов, передает Healthline.

Масло семян чиа богато питательными веществами. В этом продукте содержится большое количество витаминов, антиоксидантов и минералов, передает Healthline.

Использование этого масла помогает продлить молодость кожи, увлажнить ее и защитить от ультрафиолетовых лучей. Продукты с содержанием масла семян чиа следует наносить на влажную кожу после душа.

Жирные кислоты, которые содержатся в этом продукте, могут укрепить сердце, отметили медики. Они порекомендовали включить его в рацион питания. Кроме того, это масло способно снизить риск неврологических расстройств, а также улучшить работу мозга.