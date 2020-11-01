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21:50   1 Ноября 2020
Политика

Трамп вспомнил о помощи покойного Шона Коннери

Трамп вспомнил о помощи покойного Шона Коннери

Президент США Дональд Трамп почтил память британского актера Шона Коннери, вспомнив случай, который его связывает с известным артистом. Об этом глава государства написал в Twitter.

Трамп долгое время не мог добиться разрешения на строительство в Шотландии. Тогда в дело вмешался Коннери, сказав: "Пусть он уже построит эту чертову штуку", рассказал президент США.

"Его так высоко ценили и уважали в Шотландии, и за ее пределами... [...] Шон был великим актером и еще более великим человеком. Искренние соболезнования его семье!" — написал Трамп.

Шон Коннери скончался 31 октября в возрасте 90 лет после болезни. Точную причину смерти семья актера не называет.

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#помощь #трамп #Шон Коннери

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