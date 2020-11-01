Чехия вышла на первое место в мире по числу смертности пациентов с COVID-19

Первое место в мире по уровню смертности пациентов с коронавирусом заняла Чехия по итогам последней недели. Соответствующая информация опубликована чешским минздравом.

Первое место в мире по уровню смертности пациентов с коронавирусом заняла Чехия по итогам последней недели. Соответствующая информация опубликована чешским минздравом.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции в Чехии заразились коронавирусом 335 102 человека, из которых выздоровели 143 359 пациентов, а скончался 3251 человек.

"Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру", — отмечается в сообщении ведомства.

Этот показатель в республике равен 11,02, а в Андорре — 7,88, дальше идет Бельгия — 6,81. За последнюю неделю в Чехии количество смертей пациентов с COVID-19 составило 1174 человека.