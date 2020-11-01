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21:33   1 Ноября 2020
Общество

Чехия вышла на первое место в мире по числу смертности пациентов с COVID-19

Чехия вышла на первое место в мире по числу смертности пациентов с COVID-19

Первое место в мире по уровню смертности пациентов с коронавирусом заняла Чехия по итогам последней недели. Соответствующая информация опубликована чешским минздравом.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции в Чехии заразились коронавирусом 335 102 человека, из которых выздоровели 143 359 пациентов, а скончался 3251 человек.

"Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру", — отмечается в сообщении ведомства.

Этот показатель в республике равен 11,02, а в Андорре — 7,88, дальше идет Бельгия — 6,81. За последнюю неделю в Чехии количество смертей пациентов с COVID-19 составило 1174 человека.

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#чехия #пандемия #коронавирус

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