Путин назвал положительные стороны удаленной работы

Российский лидер Владимир Путин назвал плюсы дистанционной работе. Об этом он рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Российский лидер Владимир Путин назвал плюсы дистанционной работе. Об этом он рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Путину задали вопрос, тяжело ли взаимодействовать с публикой через экран монитора. Президент ответил, что удаленный формат работы имеет свои преимущества. Таким образом можно собрать большое количество заинтересованных лиц и не отрывать их от текущих задач. Также он отметил, что уже привык работать удаленно, но общаться с живой аудиторией проще и интереснее.

Путин перешел на дистанционный формат весной 2020 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что удаленный режим никак не повлиял на эффективность работы российского лидера.