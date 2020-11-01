Предсказание Путина об изменении мира стало сбываться

Слова президента РФ Владимира Путина о "войне без правил" стали сбываться, так как Вашингтон подвел мир к "красной черте", заявил доктор исторических наук Владимир Колотов.

Слова президента РФ Владимира Путина о "войне без правил" стали сбываться, так как Вашингтон подвел мир к "красной черте", заявил доктор исторических наук Владимир Колотов.

По его словам, российский лидер на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме сказал, что мир может дойти до стадии, когда сформируется ситуация — "все против всех".

Колотов объяснил, что слова главы государства стали сбываться. США "поделили" мир и дестабилизировали международные отношения, после чего потеряли контроль над процессом. Вашингтон отказывается продлевать Договор об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и наращивает вооружения, что усугубляет положение.

Отношения на международной арене сложились таким образом, что разногласия перевешивают желание сотрудничать друг с другом, заключил эксперт.