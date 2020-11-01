Углева заподозрили в связях с Навальным из-за его заявлений по "отравлению"

Один из разработчиков "Новичка" Владимир Углев снова поменял мнение по делу блогера Алексея Навального. Позицию ученого проанализировали журналисты Федерального агентства новостей.

Один из разработчиков "Новичка" Владимир Углев снова поменял мнение по делу блогера Алексея Навального. Позицию ученого проанализировали журналисты Федерального агентства новостей.

Углев разделяет взгляды ФБК (иноагент), лидером которого Навальный является. Он начал путаться во мнениях, пытаясь следовать тому, как менялось развитие истории. Сначала он поддерживал утверждение о том, что Алексея не могли отравить боевым веществом, так как в таком случае кроме него пострадали бы другие люди.

Далее Владимир Углев рассказал, что препарат антропин не поможет в случае отравления "Новичком". Навальному же вкололи именно антропин, и это спасло ему жизнь.

Вскоре несколько европейских СМИ написали, что яд мог попасть в организм лидера ФБК с помощью нанокапсул. Суть заключается в том, что наночастицы одного вещества "упаковывают" в оболочку из другого. Это может замаскировать яд и упростить его применение. Ученый назвал эту версию маловероятной, так как в этом случае использование нанокапсул было бы не оправдано. К тому же, предположение расходилось с отчетом ОЗХО.

Свежая публикация Владимира Углева в Facebook-аккаунте показывает, что он уже сомневается в своей прошлой позиции. Он обратился к врачам с вопросом, был ли смысл применять нанокапсулы, чтобы яд преодолел кожный покров.

ФАН предполагают, что ученый не случайно этим интересуется. Вероятно, сторонники Алексея Навального видят в нем авторитетного специалиста, голос которого можно продвигать.