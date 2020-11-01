Путешественникам сообщили лайфхаки для экономии на ручной клади в самолете

Путешественникам, которые стараются сэкономить на перелетах, назвали основные ошибки и рассказали лайфхаки, способные сократить затраты.

Путешественникам, которые стараются сэкономить на перелетах, назвали основные ошибки и рассказали лайфхаки, способные сократить затраты.

Лоукостеры привлекают клиентов за счет невысокой цены. При этом она может увеличиться за счет стоимости багажа. Выход есть — поездка налегке, только с ручной кладью. При этом важно помнить: у каждой компании свои ограничения, которые следует учитывать каждый раз.

"Не думайте, что ваша ручная кладь приемлема для одной авиакомпании только потому, что она была хороша для другой", — рассказал Express бывалый путешественник.

По возможности предпочтение стоит отдавать более мягким сумкам, рассказал другой турист. Он, к примеру, летает с твердым чемоданом, который полностью соответствует требованиям, при этом не входит в мерный лоток, установленный в аэропорту. Важным лайфхаком является и то, что верхняя одежда чаще всего не регламентируется нормами провоза. Следовательно, ее можно набить мелкими вещами.