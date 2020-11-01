Постпред РФ при ООН указал на важность вывода наемников из Ливии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о необходимости немедленного вывода наемников с территории Ливии. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о необходимости немедленного вывода наемников с территории Ливии. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Российский дипломат во время пресс-конференции прокомментировал нынешнее положение дел в Ливии. По его мнению, вывод иностранных боевиков поможет урегулировать ситуацию в североафриканской стране.

Исполняющий обязанности специального представителя Генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс в ближайшее время оставит должность. Небензя призвал в кратчайшие сроки найти ей замену для последующего контроля по выполнению женевского соглашения.

Министерство иностранных дел РФ поприветствовало соглашение о прекращении боевых действий в Ливии, подписанное в Женеве. В российском ведомстве документ назвали важным шагом на пути урегулирования кризиса.