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20:34   1 Ноября 2020
Политика

Постпред РФ при ООН указал на важность вывода наемников из Ливии

Постпред РФ при ООН указал на важность вывода наемников из Ливии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о необходимости немедленного вывода наемников с территории Ливии. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Российский дипломат во время пресс-конференции прокомментировал нынешнее положение дел в Ливии. По его мнению, вывод иностранных боевиков поможет урегулировать ситуацию в североафриканской стране.

Исполняющий обязанности специального представителя Генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс в ближайшее время оставит должность. Небензя призвал в кратчайшие сроки найти ей замену для последующего контроля по выполнению женевского соглашения.

Министерство иностранных дел РФ поприветствовало соглашение о прекращении боевых действий в Ливии, подписанное в Женеве. В российском ведомстве документ назвали важным шагом на пути урегулирования кризиса.

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#оон #ливия #небензя

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