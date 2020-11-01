Партия "Грузинская мечта" одержала победу на выборах в парламент

"Грузинская мечта" набрала 48,34% голосов на выборах в грузинский парламент. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

"Грузинская мечта" набрала 48,34% голосов на выборах в грузинский парламент. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Парламентские выборы прошли в стране 31 октября. Сегодня днем ЦИК после подсчета голосов огласил результаты выборов, подсчитав 80,22% голосов избирателей. По данным ЦИК, с внушительным отрывом своих конкурентов обошла партия "Грузинская мечта", за нее отдали свои голоса 48% избирателей.

Партия "Единое национальное движение — Объединенная оппозиция" во главе с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили привлекла интерес только у 26% избирателей, "Европейской Грузии" отошло около 3 % голосов.

В ночь на 1 ноября оппозиционный блок отказался признавать результаты ЦИК и устроил митинг в Тбилиси, акция прошла у резиденции основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.