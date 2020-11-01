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20:25   1 Ноября 2020
Общество

Врачи назвали пять неожиданных причин развития диабета

Врачи назвали пять неожиданных причин развития диабета

Сахарный диабет является распространенным заболеванием. Эксперты выявили пять неожиданных факторов развития недуга, не связанных с продуктами питания.

Жидкость для полоскания рта увеличивает вероятность появления диабета. Средство уничтожает бактерии, расщепляющие нитраты в пище, а продукты распада влияют на метаболизм. Несвоевременное лечение храпа усугубляет диабет I и II типов. Прием стероидов при астме, псориазе и воспалениях может стать причиной развития опасного недуга.

Пластиковые контейнеры содержат химические вещества, влияющие на возникновение диабета. Детям-первенцам не повезло, пишет WomanEL. Организм первого в семье ребенка труднее усваивает сахар. К такому выводу пришли ученые после проведенных в 2013 году исследований.

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