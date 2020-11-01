Врачи назвали пять неожиданных причин развития диабета

Сахарный диабет является распространенным заболеванием. Эксперты выявили пять неожиданных факторов развития недуга, не связанных с продуктами питания.

Сахарный диабет является распространенным заболеванием. Эксперты выявили пять неожиданных факторов развития недуга, не связанных с продуктами питания.

Жидкость для полоскания рта увеличивает вероятность появления диабета. Средство уничтожает бактерии, расщепляющие нитраты в пище, а продукты распада влияют на метаболизм. Несвоевременное лечение храпа усугубляет диабет I и II типов. Прием стероидов при астме, псориазе и воспалениях может стать причиной развития опасного недуга.

Пластиковые контейнеры содержат химические вещества, влияющие на возникновение диабета. Детям-первенцам не повезло, пишет WomanEL. Организм первого в семье ребенка труднее усваивает сахар. К такому выводу пришли ученые после проведенных в 2013 году исследований.