США не смогут создать военный союз с Индией и вытеснить Россию с рынка импорта вооружения в Индокитай. Такое мнение выразили авторы Sina.

США не смогут создать военный союз с Индией и вытеснить Россию с рынка импорта вооружения в Индокитай. Такое мнение выразили авторы Sina.

На вооружении индийских ВВС скоро может появиться американский легкий авианосец. В Нью-Дели рассматривают предложение о покупке американских палубных истребителей F/A-18 Hornet, с этой целью Индию посетила делегация из США, о чем рассказали авторы Sina. Их статью о перспективах сотрудничества двух стран перевела "ПолитРоссия".

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, после чего военные эксперты поторопились сделать заключение о возможном военном союзе Нью-Дели и Вашингтона, которое лишит Москву звания главного поставщика военной техники индийским войскам. Однако в КНР усомнились в возможности США конкурировать с российскими поставщиками на индийском рынке экспорта. Журналисты Sina отметили, что у этого союза нет будущего, пока на вооружении индийских войск остаются российские разработки. Контракты с американскими поставщиками гарантированно закроют для Нью-Дели поставки комплектующих для них, что нанесет по обороноспособности индийских войск сокрушительный удар.