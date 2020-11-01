Европа больше не верит в улучшение отношений с США

Журналист CNN Дэвид Энделман констатирует, что Европа все дальше отдаляется от США.

Журналист CNN Дэвид Энделман констатирует, что Европа все дальше отдаляется от США. Отношения союзников «испортили» американский президент-республиканец Дональд Трамп, действующий по принципу «Прежде всего — Америка» и настроения граждан США и ЕС, уставших от трансатлантического партнерства.

«Дональд Трамп не с неба свалился. Он не то чтобы взял в заложники половину населения Америки и промыл ей мозги. Есть причины, почему он оказался на этом месте, и причина эта останется даже после того, как он уйдет», — цитирует главу немецкого отделения Европейского совета по международным отношениям Яну Пуглерин CNN.

В ноябре в Штатах пройдут президентские выборы. Демократ Джо Байден настроен на тесное сотрудничество с Евросоюзом, а Трамп, напротив, относится к такой перспективе скептически. Впрочем, и у европейцев есть проблемы посерьезнее, чем внутренняя политика Вашингтона — например, резкий рост заболевших коронавирусом.

Однако власти Германии и Франции все отчетливее понимают, что американские избиратели слишком непредсказуемы, а значит, долговременное и стабильное союзничество Евросоюза и США под угрозой. Тем не менее, Берлин и Париж желают восстановления определенного уровня постоянства в трансатлантических отношениях.

«Больше всего, однако, они боятся второй администрации Трампа, где президент не будет сдерживаться и начнёт творить, что ему заблагорассудится. Впрочем, мало кто готов предположить, как это может выглядеть, — из опасений, что это может сбыться», — заключает Энделман, цитирует его Inosmi.info.

Ранее Трамп досрочно проголосовал за себя на выборах президента. О том, на чьей стороне мнение большинства и что говорят опросы, читайте в нашей статье.