Советница Байдена рассказала о его образе ответственного президента

Кандидат в президенты США от партии демократов Джо Байден намеренно отказался от предвыборных митингов. Об этом рассказала его старший советник Анита Данн.

Кандидат в президенты США от партии демократов Джо Байден намеренно отказался от предвыборных митингов. Об этом рассказала его старший советник Анита Данн.

Журналисты спросили женщину, почему политик, в отличие от американского лидера Дональда Трампа, не проводит массовые мероприятия. Данн ответила, что таким образом Байден показывает себя ответственным президентом. В условиях пандемии скопления людей плохо отражаются на эпидемиологической обстановке. Демократ, по словам советника, уверен, что своим поведением сможет убедить всех сторонников отдать за него голоса.

Дональд Трамп проводит каждый день по несколько митингов. Минимальное число участников каждого из них составляет 25 тысяч человек. При этом соцопросы показывают, что Байден опережает его на 10% по уровню поддержки среди населения.