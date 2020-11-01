Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Эль-Кунейтра

Российские военные доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Масхара на юго-западе сирийской провинции Эль-Кунейтра, передает Федеральное агентство новостей.

Российские военные доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Масхара на юго-западе сирийской провинции Эль-Кунейтра, передает Федеральное агентство новостей.

По данным агентства, сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали более 500 продуктовых наборов жителям поселка Масхара. Мирный жители получили крупы, консервы, сахар и чай. Благодаря акции российских военных продуктами питания были обеспечены инвалиды, пожилые люди и многодетные семьи.

"У меня четверо детей, средств еле-еле хватает на еду. И очень хорошо, что Россия помогает нам и доставляет гуманитарную помощь. Большое спасибо российским военнослужащим за заботу и сохранение мира на нашей земле", — рассказала жительница поселка Самира Мухсин.

Стоит отметить, что поселок Масхара был освобожден от террористов в 2018 году. В ходе отступления боевики намеренно повредили инфраструктуру населенного пункта и дома мирных жителей.