Кнутов рассказал, за какое время «Циркон» может нейтрализовать АУГ США

Гиперзвуковая скорость, дальность пуска в 1000 километров — российская ракета «Циркон» стала грозой Британии и США.

Гиперзвуковая скорость, дальность пуска в 1000 километров — российская ракета «Циркон» стала грозой всех авианосных групп американского или британского флота у японских берегов, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, эти ракеты могут нейтрализовать авианосные ударные группы противника за 10–15 минут. При этом противоракетная оборона НАТО не сможет перехватить самолет с «Цирконом» до момента пуска ракеты — боевой радиус американского палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 Super Hornet всего 720 километров, а дальность «Циркона» почти на 300 километров больше.

«Это относится и к российским фрегатам или подлодкам, вооруженным этими ракетами. Гиперзвуковая скорость «Циркона» делает его неуязвимым для комплексов ПРО стран НАТО. С дальностью в 1000 км он становится «убийцей» авианосно-ударных групп не только США, но и Великобритании», — рассказал Кнутов в комментарии Nation News.

В июле у берегов Японии в Южно-Китайском море, недалеко от российских границ, находились американские авианосцы «Нимитц», «Рональд Рейган», два крейсера, три фрегата и одна атомная подлодка ВМС США. Судя по всему, в следующем году Штаты получат в регионе военную поддержку со стороны Великобритании.

«Великобритания заявила, что поддержит США. В 2021 году Королевство направит туда свой новейший авианосец «Королева Елизавета» с истребителями F-18В на борту. Это самолеты с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Как американские, так и британские самолеты способны нести на борту тактическое ядерное оружие», — заключил военный эксперт.

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонов отмечал, что американские ракеты летят со скоростью максимум восемь Махов, а российские комплексы С-400 работают по целям с двенадцатью Махами. Что же касается морских целей, то флот противника будут сдерживать отечественные противокорабельные средства — не только ракеты «Циркон», но и гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал».