Ученые узнали, сколько "живут" антитела к коронавирусу

Антитела у перенесших коронавирус людей сохраняются в течение нескольких месяцев. К такому выводу пришли американские ученые.

Антитела у перенесших коронавирус людей сохраняются в течение нескольких месяцев. К такому выводу пришли американские ученые.

В ходе исследования специалисты изучили данные о состоянии 30 082 людей, столкнувшихся с новой инфекцией в легкой или умеренной форме. У всех участников наблюдался стойкий иммунитет к коронавирусу. Позже специалисты изучили анализы 121 человека из 30 082, выяснив, что стабильные титры нейтрализующих антител сохранялись в течение пяти месяцев.

Наличие антител не гарантирует полную защиту от коронавируса, отмечают ученые. Однако они существенно снижают риски повторного инфицирования. Более того, они могут ослабить течение инфекции. Многие ученые ранее предполагали, что дольше всего иммунитет сохраняется у тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме.