Баку заявил об уничтожении армянских РСЗО "Град"

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана уничтожили две установки "Град" армянских военных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана уничтожили две установки "Град" армянских военных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, две РСЗО БМ-21 "Град" были уничтожены на армяно-азербайджанской границе. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что данные установки были задействованы в обстрелах позиций азербайджанской армии на Зангиланском участке фронта.

Ранее в Баку обвинили Ереван в нарушении режима перемирия на государственной границе. В свою очередь власти Армении обвинили азербайджанскую сторону в нанесении авиаударов по городу Мартуни в Нагорном Карабахе.