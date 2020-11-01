18:30 1 Ноября 2020Армия
Баку заявил об уничтожении армянских РСЗО "Град"
Подразделения Вооруженных сил Азербайджана уничтожили две установки "Град" армянских военных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
Подразделения Вооруженных сил Азербайджана уничтожили две установки "Град" армянских военных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
По данным ведомства, две РСЗО БМ-21 "Град" были уничтожены на армяно-азербайджанской границе. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что данные установки были задействованы в обстрелах позиций азербайджанской армии на Зангиланском участке фронта.
Ранее в Баку обвинили Ереван в нарушении режима перемирия на государственной границе. В свою очередь власти Армении обвинили азербайджанскую сторону в нанесении авиаударов по городу Мартуни в Нагорном Карабахе.