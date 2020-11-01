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18:30   1 Ноября 2020
Армия

Баку заявил об уничтожении армянских РСЗО "Град"

Баку заявил об уничтожении армянских РСЗО "Град"

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана уничтожили две установки "Град" армянских военных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, две РСЗО БМ-21 "Град" были уничтожены на армяно-азербайджанской границе. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что данные установки были задействованы в обстрелах позиций азербайджанской армии на Зангиланском участке фронта.

Ранее в Баку обвинили Ереван в нарушении режима перемирия на государственной границе. В свою очередь власти Армении обвинили азербайджанскую сторону в нанесении авиаударов по городу Мартуни в Нагорном Карабахе.

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#азербайджан #армения #нагорный карабах

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