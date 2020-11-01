18:29 1 Ноября 2020Политика
Опрос показал сокращение разрыва между Трампом и Байденом
Глава Белого дома Дональд Трамп уменьшил разрыв в президентской гонке с демократом Джо Байденом. На это указывает опрос общественного мнения в США.
Глава Белого дома Дональд Трамп уменьшил разрыв в президентской гонке с демократом Джо Байденом. На это указывает опрос общественного мнения в США.
Инициаторами исследования выступили NBC и The Wall Street Journal. Как следует из отчета, Трамп смог заручиться дополнительным 1% поддержки избирателей. Таким образом, преимущество Байдена уменьшилось до 10%.
В случае голосования 42% жителей США отдали бы предпочтение республиканцу, 52% — демократу.
В исследовании в период 29-31 октября участвовали 1 000 американцев, которые намерены посетить избирательные участки 3 ноября. Отмечается, что погрешность опроса находится в пределах 3,1%.