Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:26   1 Ноября 2020
Общество

Вылечившаяся от COVID-19 россиянка сообщила о необычном симптоме

Вылечившаяся от COVID-19 россиянка сообщила о необычном симптоме

Жительница Екатеринбурга Надежда Шульгина заметила у себя нетипичный симптом для коронавирусной инфекции. Об этом россиянка рассказала журналистам 1 ноября.

Многие пациенты с коронавирусом жалуются на отсутствие обоняния, однако Шульгина на протяжении всего заболевания чувствовала неприятный запах, рассказала россиянка в комментарии e1.ru. Врачи прописали ей антибиотики, но запах сохранился, обратила внимание она.

Заболевание у Шульгиной длилось три недели. КТ показало, что легкие женщины были поражены на 20%. Большую часть лечения россиянка провела дома. По ее словам, никто из членов ее семьи не заразился COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#обоняние #запах #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров