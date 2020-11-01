Четыре распространенных факта о старении мозга оказались мифами

Здоровье мозга является актуальной темой у пожилых людей. Медики развеяли популярные мифы о старении и работе мыслительного органа.

Здоровье мозга является актуальной темой у пожилых людей. Медики развеяли популярные мифы о старении и работе мыслительного органа.

Одним из известных заблуждений является бесполезность физических упражнений для мозга. Однако недавнее исследование показало, что диета и регулярные занятия обеспечивают здоровье кровеносных сосудов и положительно сказываются на деятельности мыслительного органа. Вторым мифом оказалось мнение, что прием добавок поможет оставаться в тонусе. Эффективность поливитаминов для мозга научно не доказана.

Доказательство пользы так называемых игр для развития мыслительного органа тоже отсутствуют. Пенсионерам следует приобретать новые навыки, сохранять социальную активность и возобновить сложную деятельность. Мнение о слабой взаимосвязи эмоций с мозгом является ошибочным. Психическое благополучие снижает риск развития старческого слабоумия.