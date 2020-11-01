Трамп рассказал о "сумасшедшей" идее Байдена по поводу пандемии

Демократ Джо Байден хочет ввести в стране режим самоизоляции на несколько лет из-за пандемии, заявил президент США Дональд Трамп.

Демократ Джо Байден хочет ввести в стране режим самоизоляции на несколько лет из-за пандемии, заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер считает, что Байден стремится ввести "многолетний карантин". Трамп назвал идею демократа "сумасшествием" и заявил, что не допустит таких длительных и жестких режимов самоизоляции.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. За пост главы государства будут бороться Трамп и Байден. Также выберут вице-президента, сенатора, всех членов Палаты представителей и 13 губернаторов штатов. В преддверии выборов Трамп и Байден не раз оскорбляли друг друга, а их дебаты назвали "унизительными".