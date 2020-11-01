Российское посольство в Армении опровергло вброс о гибели пограничников

Российское посольство назвало дезинформацией сообщения о гибели российских пограничников на юге Армении.

Российское посольство назвало дезинформацией сообщения о гибели российских пограничников на юге Армении.

Ранее СМИ сообщали, что на юге Армении были застрелены два российских сотрудника погранслужбы. Российское посольство выпустило официальное опровержение данных сведений.

"Призываем СМИ осторожно и взвешенно относиться к подобного рода информационным вбросам", — указали сотрудники дипмиссии на страничке в Facebook.

Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре отряда, дислоцированные в Гюмри, Арташате, Армавире, Мегри и на границе с Нагорно-Карабахской Республикой, где сейчас идут ожесточенные бои. В Армении российские пограничники находятся по договору между Москвой и Ереваном, который был подписан сторонами в 1992 году. Численность российских пограничников в регионе достигает 4,5 тысячи человек.