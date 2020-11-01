Авторы Global Times рассказали о будущем китайской армии

К 2027 году Китай будет иметь современные вооруженные силы, способные решать любые глобальные задачи. Об этом рассказали обозреватели Global Times.

К 2027 году Китай будет иметь современные вооруженные силы, способные решать любые глобальные задачи. Об этом рассказали обозреватели Global Times.

Авторы Global Times опросили военных экспертов КНР, предложив им представить, на что будут похожи китайские войска в 2027 году. Именно в этом году Народно-освободительная армия Китая отпразднует столетний юбилей с даты своего основания.

Эксперты солидарно отметили, что к 2027 году войска КНР должны отвечать множественным геополитическим вызовам и не уступать армиям других супердержав. НОАК будет защищать экономические интересы Пекина и охранять границы и суверенитет республики от посягательства "внешних сил" на западе Тихого океана, где сохраняется напряженная обстановка вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море.

В следующие годы китайские войска также ожидает масштабная модернизация, они получат на вооружение новейшие образцы техники. Перспективными сферами развития станет разработка беспилотных субмарин, нано-авианосцев и крейсеров.