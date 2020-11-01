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17:54   1 Ноября 2020
Армия

США боятся российского ПАК ДП, так как не могут ему противостоять

США боятся российского ПАК ДП, так как не могут ему противостоять

США сильно обеспокоены из-за работ по созданию в России новейшего перехватчика ПАК ДП, отметил военный эксперт и летчик Андрей Красноперов в разговоре с "НьюИнформ".

Работы по экспериментальному проектированию новейшего российского истребителя-перехватчика в рамках проекта ПАК ДП стартовали в 2018 году. В настоящий момент разработка самолета, известного под наименованием МиГ-41, практически завершена, отметили журналисты издания из США The National Interest. Стремительные темпы создания самолета вызвали беспокойство в США и других зарубежных странах.

Причина опасений со стороны Соединенных Штатов может заключаться в высоких боевых характеристиках, которыми будет обладать ПАК ДП, подчеркнул Красноперов. Эксперт отметил, что радиус действия нового самолета будет намного больше, чем у его предшественника, которым является МиГ-31. Благодаря впечатляющим возможностям истребитель сможет перехватывать несколько воздушных объектов на значительно большем удалении, констатировал собеседник. По его словам, Вашингтону попросту нечего противопоставить такому самолету.

"Возможно, их беспокойство обусловлено тем, что в случае нарушения российских границ, их действия будут пресекаться на корню", — резюмировал Красноперов.

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#сша #красноперов #the national interest #миг-41 #перехватчик #ПАК ДП

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