США боятся российского ПАК ДП, так как не могут ему противостоять

США сильно обеспокоены из-за работ по созданию в России новейшего перехватчика ПАК ДП, отметил военный эксперт и летчик Андрей Красноперов в разговоре с "НьюИнформ".

США сильно обеспокоены из-за работ по созданию в России новейшего перехватчика ПАК ДП, отметил военный эксперт и летчик Андрей Красноперов в разговоре с "НьюИнформ".

Работы по экспериментальному проектированию новейшего российского истребителя-перехватчика в рамках проекта ПАК ДП стартовали в 2018 году. В настоящий момент разработка самолета, известного под наименованием МиГ-41, практически завершена, отметили журналисты издания из США The National Interest. Стремительные темпы создания самолета вызвали беспокойство в США и других зарубежных странах.

Причина опасений со стороны Соединенных Штатов может заключаться в высоких боевых характеристиках, которыми будет обладать ПАК ДП, подчеркнул Красноперов. Эксперт отметил, что радиус действия нового самолета будет намного больше, чем у его предшественника, которым является МиГ-31. Благодаря впечатляющим возможностям истребитель сможет перехватывать несколько воздушных объектов на значительно большем удалении, констатировал собеседник. По его словам, Вашингтону попросту нечего противопоставить такому самолету.