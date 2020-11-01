Премьер Молдавии указал на необходимость активного участия в выборах

Премьер-министр Молдавии Ион Кику предложил гражданам республики активнее принимать участие в голосовании, чтобы не затягивать этот процесс в условиях пандемии.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику предложил гражданам республики активнее принимать участие в голосовании, чтобы не затягивать этот процесс в условиях пандемии.

Глава правительства напомнил жителям Молдавии, что на избирательных участках тоже работают люди. Все это происходит на фоне распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники участков, как врачи и учителя, находятся на передовой линии, подчеркнул Ион Кику.

Чтобы процесс выборов не затянулся, гражданам страны стоит быстрее отдать свои голоса, и выборы досрочно завершатся. В период пандемии Молдавия переживает экономический кризис, ввиду чего выборы могут помочь преодолеть возникшие трудности.

На избирательных участках бесплатно выдают защитные маски. Пункты голосования снабжены дезинфицирующими средствами. Организаторы следят за тем, чтобы граждане соблюдали социальную дистанцию. Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей (свыше 3,2 млн человек).