Размер ног мужчины может выдать в нем изменщика

Особенности человеческого тела могут указывать на определенные черты характера или склонности. К такому выводу пришли исследователи из ряда стран.

Особенности человеческого тела могут указывать на определенные черты характера или склонности. К такому выводу пришли исследователи из ряда стран.

Специалисты из Лидского университета, турецкого университета Erciyes и Кембриджского университета выяснили, что мужчины, носящие ботинки большого размера, с большей долей вероятности оказываются неверными партнерами. Наличие длинных ног у представителя мужского пола указывает на его гетеросексуальность.

Женщинам стоит почаще обращать внимание на лица потенциальных партнеров. Наличие симметричного лица, значит, что мужчина сможет довести возлюбленную до оргазма. На интимные способности представителя мужского пола влияет и вес. Например, мужчины в теле продержатся в постели дольше, чем стройные.