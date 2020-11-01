Выставка о проблеме терроризма открылась в сирийской провинции Ракка

Открытие выставки о важности борьбы с терроризмом состоялось в сирийской провинции Ракка. Об этом сообщает специальный корреспондент ФАН в воскресенье, 1 ноября.

Открытие выставки о важности борьбы с терроризмом состоялось в сирийской провинции Ракка. Об этом сообщает специальный корреспондент ФАН в воскресенье, 1 ноября.

В галерее представлены более 40 картин и фотографий, сделанных в городах Ракка и Дейр-эз-Зор и демонстрирующих ущерб, который террористы нанесли государству и мирным жителям с начала конфликта в 2011 году. При этом авторы акцентировали внимание не только на снимках сражений, но и на гражданах, которые были вынуждены жить на линии соприкосновения во время боевых действий.

По словам организаторов мероприятия, подобные выставки будут проводиться и в других странах. Это позволит международному сообществу лучше понимать, через что пришлось пройти сирийцам и как выглядит настоящий терроризм.