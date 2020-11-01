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17:18   1 Ноября 2020
Политика

Избирательная комиссия признала выборы в Молдавии состоявшимися

Избирательная комиссия признала выборы в Молдавии состоявшимися

Выборы главы государства в Республике Молдова признаны состоявшимися, так как к настоящему моменту избирательные участки посетили более 33,3% жителей.

Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии страны. По словам секретаря ЦИК Молдавии Максима Лебединского, речь идет о доле тех, кто внесен в перечень голосующих. Его комментарий приводит ТАСС.

Подчеркивается, что информация является предварительной. До этого в ЦИК сообщали, что какие-либо существенные нарушения во время избирательного процесса отсутствуют.

Первые результаты президентской гонки станут известны после 22:00 по московскому времени.

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