Избирательная комиссия признала выборы в Молдавии состоявшимися

Выборы главы государства в Республике Молдова признаны состоявшимися, так как к настоящему моменту избирательные участки посетили более 33,3% жителей.

Выборы главы государства в Республике Молдова признаны состоявшимися, так как к настоящему моменту избирательные участки посетили более 33,3% жителей.

Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии страны. По словам секретаря ЦИК Молдавии Максима Лебединского, речь идет о доле тех, кто внесен в перечень голосующих. Его комментарий приводит ТАСС.

Подчеркивается, что информация является предварительной. До этого в ЦИК сообщали, что какие-либо существенные нарушения во время избирательного процесса отсутствуют.

Первые результаты президентской гонки станут известны после 22:00 по московскому времени.