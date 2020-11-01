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17:07   1 Ноября 2020
Политика

Малькевич рассказал об антироссийской программе ФРГ

Малькевич рассказал об антироссийской программе ФРГ

Германский фонд пытается воспитать в студентах и школьниках РФ терпимость к национальным, религиозным и сексуальным меньшинствам, говорит член ОП России Александр Малькевич.

Фонд "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" готов профинансировать проекты в поддержку религиозных и сексуальных меньшинств и запустил грантовую программу, которая рассчитана на российскую молодежь, сообщает Малькевич.

Согласно программе, деятельность фонда направлена на школьный и студенческий обмен. Фонд хочет вовлечь молодежь "в продвижение демократии", пишет Малькевич в своем Telegram-канале. Член ОП РФ объясняет, что германский фонд намерен "воспитать" молодых людей и "научить терпимости к национальным, религиозным и сексуальным меньшинствам".

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#россия #германия #малькевич

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