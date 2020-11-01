Друзья Андрея Губина намерены обратиться в полицию из-за пропажи певца

Друзья и близкие певца Андрея Губина бьют тревогу — звезда девяностых вот уже два месяца не выходит на связь. Они намерены подать заявление в полицию о пропаже артиста.

Друзья и близкие певца Андрея Губина бьют тревогу — звезда девяностых вот уже два месяца не выходит на связь. Они намерены подать заявление в полицию о пропаже артиста.

Весной Андрей Губин сообщил, что хочет вернуться на сцену после после долгого перерыва. Певец стал принимать многочисленные предложения от организаторов концертов и даже провел несколько небольших корпоративов, но вскоре перестал выходить на связь.

Его продюсер Тарас Ващишин заявляет, что все в порядке и ничего страшного с Андреем Губиным не случилось. По его словам, артист "решил отдохнуть и пока ни с кем не общаться". Друзья словам продюсера не верят. Близкие убеждены, что певец попал в беду. Не так давно Губину диагностировали неврологическое заболевание — левостороннюю прозопалгию лица.

Артист признался, что именно из-за необъяснимых болей и спазмов ему пришлось оставить карьеру. Причин заболевания много, самые распространенные — это хронический стресс и частые переутомления. Друзья и близкие Андрея Губина очень беспокоятся и хотят обратиться в полицию с заявлением о пропаже, пишет "Собеседник".