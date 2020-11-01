Политик Тимошенко прокомментировала требования по КС Украины

Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко позитивно отреагировала на требования Евросоюза к президенту Владимиру Зеленскому о роспуске КСУ.

Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко позитивно отреагировала на требования Евросоюза к президенту Владимиру Зеленскому о роспуске КСУ.

Руководитель политической силы отметила, что на законопроект отреагировали главные институты Европы, которые отвечают за антикоррупцию и верховенства права. Это показывает, что правительство приблизилось к "красной черте". Предложения "Батькивщины" аналогичны требованиям ЕС по решению вопроса о политическом кризисе страны, добавила Тимошенко.

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио и глава Группы государств против коррупции Совета Европы Марин Мрчел ранее призвали власти Киева не распускать Конституционный суд Украины в рамках борьбы с коррупцией. Они предложили решить вопрос другим способом.