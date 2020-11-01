Толпа напала на полицейских во Франкфурте-на-Майне

Около 800 человек устроили беспорядки в Германии и набросились на полицейских. Пришлось вызывать подкрепление, чтобы их утихомирить.

Около 800 человек устроили беспорядки в Германии и набросились на полицейских. Пришлось вызывать подкрепление, чтобы их утихомирить.

Агрессивно настроенная группа молодых людей набросилась на полицейских во Франкфурте-на-Майне. Около 800 человек стали атаковать стражей правопорядка. Сотрудники правоохранительных органов пытались отбиться от хулиганов, но усмирить дебоширов не удалось. В сторону полицейских летели камни и бутылки.

На место происшествия прибыло подкрепление — только после этого ситуация была взята под контроль. Правоохранители задержали девять человек. Восемь из них уже отпустили. По мнению полиции, агрессия молодежи была вызвана ужесточением карантинных мер со стороны властей.