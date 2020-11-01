В Молдавии выбрали президента

Но какого — пока неизвестно. Рассказываем, как приднестровцам мешали голосовать и кто желает занять президентское кресло.

В воскресенье 1 ноября в Молдавии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, на 16:00 явка превысила 33,3% — это позволяет признать голосование состоявшимся. Свой выбор сделали более 940 тысяч граждан: самые активные избиратели в возрасте от 56 до 70 лет, самые пассивные — до 25 лет.

Претендуют на пост президента 8 кандидатов, но главным образом предвыборная гонка развернулась между двумя — претендующим на еще один срок Игорем Додоном, поддерживаемым «Партией социалистов…», и сторонницей евроатлантизма, экс-премьером Майей Санду из партии «Действие и солидарность». На прошлых выборах лидировали эти же фамилии. Разницу в политических курсах можно обозначить так: Додон выступает за «баланс в отношениях» с Россией и Западом, Санду же выступает за максимальную евроинтеграцию страны и минимизацию партнерских отношений с РФ.

По предварительным опросам Ассоциации социологов и демографов, в первом туре за Додона готовы проголосовать 32,5% опрошенных, за Санду — 18,4%. В случае прохождения обоих кандидатов во второй тур (в чем почти нет сомнений), за Додона отдадут голос 55,3% опрошенных, за Санду — 44,7%.

Авторитетный «Институт общественных политик» в Кишеневе провел соцопрос за неделю до выборов: абсолютное большинство граждан готовы проголосовать за этих двух кандидатов. Остальные шесть — Ренато Усатый из «Нашей партии», Андрей Нэстасе из «Платформы DA», Тудор Делиу из ЛДПМ, Виолетта Иванова из «Партии Шор», Октавиан Цыку из «PUN» и Дорин Киртоакэ из «UNIREA» аналогичной популярностью не пользуются.

Не обошлось и без инцидентов по линии Приднестровья. Депутат парламента Молдавии от партии Санду «Действие и солидарность» Игорь Гросу заблокировал движение по дороге из города Бендеры в село Варница, где открыт избирательный участок для приднестровцев.

«Я перекрыл дорогу своей машиной, тем самым я протестую против организованного подвоза людей из Приднестровья. Утром такое было, здесь были микроавтобусы, которые ехали не по одному рейсу туда-сюда, с этими людьми разговаривали, они вообще не в курсе политической ситуации в Молдавии», — заявил Гросу журналистам.

Однако по словам главы республики, никакого подвоза избирателей из Приднестровья нет. Более того — из 14 нарушений, зафиксированных полицией, 5 связаны с блокированием доступа людей на участки, открытые на правом берегу Днестра для избирателей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, заявил на брифинге замглавы Генерального комиссариата полиции республики Марин Максиан.

Перед выборами Додон призывал воздержаться от действий, которые могут привести к политическому кризису. Но это не повлияло на тех, кто перекрывает дороги, не допуская к ним приднестровцев — в частности, провокацию организовали участники приднестровского конфликта и сторонники Санду. Также известно о задержании мужчины, который распылил слезоточивый газ в сторону «блокировщиков». Несмотря на беспорядки, к 15 часам проголосовало почти 2 тысячи приднестровцев, сообщает Sputnik Молдова.

Оппоненты Додона — например, кандидат Андрей Нэстасэ, — пытаются оспорить решение ЦИК об открытии участков для жителей Приднестровья. Они считают, что те проголосуют за действующего президента.

Возглавляющий миссию наблюдателей СНГ Виктор Гуминский на пресс-конференции подтвердил попытки воспрепятствовать выборам, но подчеркнул, что эти эксцессы почти никак не сказываются на общем ходе голосования.

«Мы уже имеем информацию по приднестровским участкам – там у нас представители Государственной Думы РФ, Совета Федерации. Они сообщают, что голосование в целом идёт нормально. Но, к сожалению, наши наблюдатели также заметили, что на границе Молдовы с Приднестровьем некоторые граждане пытаются воспрепятствовать проезду людей с левого берега Днестра на правый», — отметил Гуминский.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что США готовят в Молдавии очередную «цветную революцию» в случае избрания неугодного Белому дому Додона президентом республики. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель считает, что протестные волнения после вероятного проигрыша Санду возможны. Однако пока предпосылок к этому нет. Додона политолог называет более сильным кандидатом и отмечает, что Санду задолго до начала выборов заявляла о будущих фальсификациях из-за уверенности в своем проигрыше.