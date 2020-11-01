Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:34   1 Ноября 2020
Политика

В Молдавии выбрали президента

В Молдавии выбрали президента

В воскресенье 1 ноября в Молдавии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, на 16:00 явка превысила 33,3% — это позволяет признать голосование состоявшимся. Свой выбор сделали более 940 тысяч граждан: самые активные избиратели в возрасте от 56 до 70 лет, самые пассивные — до 25 лет.

Претендуют на пост президента 8 кандидатов, но главным образом предвыборная гонка развернулась между двумя — претендующим на еще один срок Игорем Додоном, поддерживаемым «Партией социалистов…», и сторонницей евроатлантизма, экс-премьером Майей Санду из партии «Действие и солидарность». На прошлых выборах лидировали эти же фамилии. Разницу в политических курсах можно обозначить так: Додон выступает за «баланс в отношениях» с Россией и Западом, Санду же выступает за максимальную евроинтеграцию страны и минимизацию партнерских отношений с РФ.

По предварительным опросам Ассоциации социологов и демографов, в первом туре за Додона готовы проголосовать 32,5% опрошенных, за Санду — 18,4%. В случае прохождения обоих кандидатов во второй тур (в чем почти нет сомнений), за Додона отдадут голос 55,3% опрошенных, за Санду — 44,7%.

Выборы в Молдавии. Главное

Авторитетный «Институт общественных политик» в Кишеневе провел соцопрос за неделю до выборов: абсолютное большинство граждан готовы проголосовать за этих двух кандидатов. Остальные шесть — Ренато Усатый из «Нашей партии», Андрей Нэстасе из «Платформы DA», Тудор Делиу из ЛДПМ, Виолетта Иванова из «Партии Шор», Октавиан Цыку из «PUN» и Дорин Киртоакэ из «UNIREA» аналогичной популярностью не пользуются.

Не обошлось и без инцидентов по линии Приднестровья. Депутат парламента Молдавии от партии Санду «Действие и солидарность» Игорь Гросу заблокировал движение по дороге из города Бендеры в село Варница, где открыт избирательный участок для приднестровцев.

«Я перекрыл дорогу своей машиной, тем самым я протестую против организованного подвоза людей из Приднестровья. Утром такое было, здесь были микроавтобусы, которые ехали не по одному рейсу туда-сюда, с этими людьми разговаривали, они вообще не в курсе политической ситуации в Молдавии», — заявил Гросу журналистам.

Однако по словам главы республики, никакого подвоза избирателей из Приднестровья нет. Более того — из 14 нарушений, зафиксированных полицией, 5 связаны с блокированием доступа людей на участки, открытые на правом берегу Днестра для избирателей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, заявил на брифинге замглавы Генерального комиссариата полиции республики Марин Максиан.

Выборы в Молдавии. Главное

Перед выборами Додон призывал воздержаться от действий, которые могут привести к политическому кризису. Но это не повлияло на тех, кто перекрывает дороги, не допуская к ним приднестровцев — в частности, провокацию организовали участники приднестровского конфликта и сторонники Санду. Также известно о задержании мужчины, который распылил слезоточивый газ в сторону «блокировщиков». Несмотря на беспорядки, к 15 часам проголосовало почти 2 тысячи приднестровцев, сообщает Sputnik Молдова.

Оппоненты Додона — например, кандидат Андрей Нэстасэ, — пытаются оспорить решение ЦИК об открытии участков для жителей Приднестровья. Они считают, что те проголосуют за действующего президента.

Возглавляющий миссию наблюдателей СНГ Виктор Гуминский на пресс-конференции подтвердил попытки воспрепятствовать выборам, но подчеркнул, что эти эксцессы почти никак не сказываются на общем ходе голосования.

«Мы уже имеем информацию по приднестровским участкам – там у нас представители Государственной Думы РФ, Совета Федерации. Они сообщают, что голосование в целом идёт нормально. Но, к сожалению, наши наблюдатели также заметили, что на границе Молдовы с Приднестровьем некоторые граждане пытаются воспрепятствовать проезду людей с левого берега Днестра на правый», — отметил Гуминский.

Выборы в Молдавии. Главное

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что США готовят в Молдавии очередную «цветную революцию» в случае избрания неугодного Белому дому Додона президентом республики. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель считает, что протестные волнения после вероятного проигрыша Санду возможны. Однако пока предпосылок к этому нет. Додона политолог называет более сильным кандидатом и отмечает, что Санду задолго до начала выборов заявляла о будущих фальсификациях из-за уверенности в своем проигрыше.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#выборы #молдавия #политика #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров