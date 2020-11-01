Медики показали фото нетипичного проявления коронавируса

Врачи обнаружили новое нетипичное проявление коронавирусной инфекции. Фотографии симптомов опубликованы в Сети.

Врачи обнаружили новое нетипичное проявление коронавирусной инфекции. Фотографии симптомов опубликованы в Сети.

Необычное проявление заболевания характеризуется появлением красных и фиолетовых бугорков на пальцах рук и ног пациентов. До начала борьбы с пандемией подобные проблемы считались следствием обморожения. Однако с увеличением числа пациентов с коронавирусной инфекцией участилось количество граждан, жалующихся на шишки, возникающие на руках и ногах.

Всего ученые обнаружили 12 тыс. человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, у которых наблюдались красные и фиолетовые бугорки на руках и ногах, сообщает Huffington Post. Обычно они не зудят, однако болевые ощущения не исключены. Подобные проявления могут сохраняться у пациентов в течение 15 суток. Ученые не исключают, что признак может стать ключевым для обнаружения заболевания. В особенности эта деталь коснется тех, кто переносит коронавирус без каких-либо симптомов.