CNN: администрация Трампа переметнулась на сторону Байдена

Десятки сотрудников Белого дома работают с кандидатом в президенты США Джо Байденом. Окружение действующего лидера страны Дональда Трампа тайно прорабатывают схемы передачи власти.

Десятки сотрудников Белого дома работают с кандидатом в президенты США Джо Байденом. Окружение действующего лидера страны Дональда Трампа тайно прорабатывают схемы передачи власти.

Членов "переходной" команды насчитывается уже порядка 150. В частности, среди них есть помощник Трампа по вопросам политической координации в Белом доме Кристофер Лиддел и руководитель аппарата сотрудников резиденции Марк Медоуз. Об этом сообщает CNN. Они стараются сделать процесс перехода власти безболезненным для администрации президента.

В случае, если Байден одержит победу на выборах, количество "перебежчиков" вырастет до 300, пишет американское издание. Пока сторонники демократа готовятся к неблагополучному развитию событий. Они опасаются, что Трамп, как обещал, будет оспаривать результаты выборов в случае проигрыша.