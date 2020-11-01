Мастопатия вошла в перечень факторов риска развития рака груди

Многие женщины склонны к такой патологии, как разрастание тканей молочной железы, объяснила врач-маммолог Надежда Рожкова.

Многие женщины склонны к такой патологии, как разрастание тканей молочной железы, объяснила врач-маммолог Надежда Рожкова.

Существует огромное количество факторов, которые предупреждают о риске развития рака молочных желез. Из 700 пунктов принято выделять десять основных, рассказала заведующая Национальным центром онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена, президент Российской ассоциации маммологов Надежда Рожкова.

"Некоторые из форм мастопатии являются предстартовым состоянием, то есть они повышают риск развития рака", — объяснила специалист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также на развитие онкологического заболевания может повлиять невыполнение естественных репродуктивных функций. К ним относятся отказ женщины от родов и кормления грудью. Рожкова посоветовала представительницам прекрасного пола не откладывать рождение ребенка на потом.