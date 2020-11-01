Последствия взрыва в Мытищах показали на видео с коптера

Место чрезвычайного происшествия с разрушенными строениями засняли с воздуха с помощью квадрокоптера, сообщает телеканал "360".

Место чрезвычайного происшествия с разрушенными строениями засняли с воздуха с помощью квадрокоптера, сообщает телеканал "360".

Несколько рухнувших гаражей и большое количестве обломков видны на опубликованных телеканалом кадрах. Спасатели продолжают работу на месте ЧП, задействована спецтехника пожарных, медиков и полиции, передает "360".

Два человека пострадали во время взрыва газовоздушной смеси. Одного из них удалось вытащить из-под завалов живым. Местоположение второго человека спасателям пока неизвестно. Общая площадь разрушений на территории гаражного кооператива составила 50 квадратных метров. По предварительным данным, взрыв произошел в гаражном боксе, оборудованном под нелегальный сервис.