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16:00   1 Ноября 2020
Политика

СМИ сообщили об отставке министра транспорта России

СМИ сообщили об отставке министра транспорта России

Министр транспорта России Евгений Дитрих собирается в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

Правительство РФ обсуждает вопрос его увольнения. Кандидатами на место Дитриха являются глава Росавиации Александр Нерадько и руководитель Росавтодора Андрей Костюк. Вероятно, за пост главы Министерства транспорта поборется генеральный директор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев.

Евгений Дитрих занимает свой пост с мая 2018 года. С 2017-го он является действительным государственным советником Российской Федерации первого класса. О причинах его отставки пока ничего не известно.

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#минтранс #нерадько #савельев #дитрих #костюк

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