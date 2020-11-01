СМИ сообщили об отставке министра транспорта России

Министр транспорта России Евгений Дитрих собирается в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

Министр транспорта России Евгений Дитрих собирается в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

Правительство РФ обсуждает вопрос его увольнения. Кандидатами на место Дитриха являются глава Росавиации Александр Нерадько и руководитель Росавтодора Андрей Костюк. Вероятно, за пост главы Министерства транспорта поборется генеральный директор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев.

Евгений Дитрих занимает свой пост с мая 2018 года. С 2017-го он является действительным государственным советником Российской Федерации первого класса. О причинах его отставки пока ничего не известно.